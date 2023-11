Calhanoglu certezza assoluta | altri crediti in regia in Inter-Frosinone

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Hakanchiude i conti intrasformando il rigore del 2-0. E con un’altra prova magistrale in cabina di. IN CRESCITA – Hakanè un protagonista chiaroscuro di. Il turco appare sottotono in fase di non possesso. Non ripetendo le grandi prove difensive a cui ha abituato i tifosiisti quest’anno. Tuttavia i dati della sua partita, che lui chiude con il sesto gol stagionale (sempre su rigore), testimonia l’ennesima prestazione superba del numero 20 nerazzurro. GESTIONE PERFETTA – Partiamo dal tema della condizione fisica.appare stanco? Probabilmente sì. Del resto è il secondo giocatore di movimento dell’più utilizzato, con 1.203 minuti totali ...