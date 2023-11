Calendario sci alpino | orari gare settimana 18-19 novembre | tv | programma Zermatt-Cervinia e Gurgl

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo aver messo in archivio il secondo finedidella stagione, la Coppa del Mondo di sci2023-2024 prosegue senza soluzioni di continuità e proporrà una situazione quanto mai particolare. Uomini e donne si scambieranno la location per leveloci, che rimarrà la medesima. Dopo aver visto le primeveloci dell’annata per quanto riguarda gli “Uomini Jet”, la località disarà sede delle prove femminili, ovvero le prime due discese della stagione. Sabato 18e domenica 19 (sempre alle ore 11.45) vedremo in azione Sofia Goggia e colleghe, con la bergamasca che andrà a caccia della quinta coppa di specialità della sua illustre carriera. Il Circo Bianco al maschile, invece, dopo le...