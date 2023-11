Calendario Grand Prix pattinaggio artistico Espoo 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) La carovana del-2024 ditorna nuovamente in Europa. Dopo la Cup Of China infatti si svolgerà in questo weekend ildi, quinta e penultima tappa della rassegna itinerante in scena in Finlandia dal 17 al 19 novembre. Come sempre l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista, complice la presenza di Matteo Rizzo, motivato a salire di nuovo sul podio dopo la brillante terza posizione di Skate Canada, scontrandosi con avversari di alto profilo com il Vice Campione Mondiale Cha Juhnwa e il nipponico Kao Miura. Prevista anche la partecipazione di Nikolaj Memola, chiamato al riscatto dopo il debutto problematico deldi Angers. Fari ...