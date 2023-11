Calendario Europei curling 2023 | programma | orari | tv | streaming Quando gioca l’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Glidisi disputeranno ad Aberdeen (Gran Bretagna) dal 18 al 25 novembre. Sarà il ghiaccio della località scozzese a ospitare la rassegna continentale di questa disciplina, pronta a vivere il suo primo grande evento stagionale. Ci si inizia a muovere verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Alla competizione parteciperanno dieci Nazionali per sesso, che si affronteranno tra loro in modalità round-robin (girone tutti contro tutti, ogni formazione affronta le altre una volta per un totale di nove partite a testa). Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza). Le peggiori due squadre retrocederanno in Serie Bsi presenta con un’ambiziosa squadra maschile e con un’agguerrita squadra femminile: entrambi i quartetti hanno importanti ...