Calendario Coppa del Mondo bob 2023-2024 | tutte le date | programma | quando si svolgono Europei e Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ladeldi bob è prossima alla partenza, almeno per quanto riguarda il settore maschile. Venerdì 17 novembre a Yanqing (Cina) scatterà infatti la stagione degli uomini. Non quella delle donne, destinata a prendere il via solo a inizio dicembre. Ildel-24 è difatti asimmetrico fra i due ambiti, nonché fra i differenti mezzi da cui è composta la disciplina. Quest’ultima dinamica è, però, una consuetudine. I weekend di gara saranno dieci, di cui otto valevoli per il massimo circuito. Yanqing (Cina), La Plagne (Francia), Igls (Austria), St.Moritz (Svizzera), Lillehammer (Norvegia), Sigulda (Lettonia), Altenberg (Germania) e Lake Placid (Stati Uniti). Le tappe prevedono, generalmente, il bob a due per ambo i sessi, quello a quattro maschile e il monobob femminile. Ci sono però diverse eccezioni. ...