Calenda | forum all’Adnkronos | “Riforme? Male Sciopero? È diritto ma sembra politico Pd? Ostaggio del M5S”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Dallaagli scioperi, passando per le europee e il Terzo polo. Sono molti gli argomenti affrontati oggi dal leader di Azione CarloalAdnkronos. “La riforma istituzionale della Meloni è pericolosissima per il Paese e per la Meloni. Ma se la vuole fare, la facesse”, ha detto, spiegando: “I modelli istituzionali non li puoi inventare, li devi prendere da quelli che funzionano. La Germania funziona. Se noi pensiamo che un problema di primi ministri che perdono consenso può essere risolto blindandoli siamo sulla strada sbagliata. Non possiamo andare a fondo tutti quanti con il presidente del Consiglio sbagliato. Prendiamo il sistema tedesco e cambiamo il bicameralismo, che è già morto”. E ancora sul presidenzialismo: “Come fa la Meloni a trovare una maggioranza in Parlamento? Noi non la votiamo, forse ...