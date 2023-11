Calciomercato Inter | grande acquisto a costo zero | è un top player!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un campionato di Serie A e una Champions League da vivere da protagonisti. Questo ilobiettivo dei nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno certamente impattato allasu questa stagione portandosi sotto alle luci dei riflettori in campo italiano ed europeo. Un cammino importante che deve essere percorso con l’intento di migliorare sempre più. Dopo aver giocato contro le non irresistibili Salisburgo e Frosinone, i meneghini si concederanno un periodo di stop dal calcio di club vedendo partire i loro migliori calciatori per le Nazionali. Sarà un momento utile per pianificare, con più attenzione, le prossime mosse che ildell’dovrà compiere per migliorare ulteriormente una rosa che nella passata stagione è arrivata a disputare la finale della coppa dalle grandi orecchie. La voglia è quella ...