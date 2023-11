Calcio | Spalletti | ' mi fa piacere riparlare con Totti | da calciatore è stato fonte di ispirazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Firenze, 13 nov. - (Adnkronos) - "Quello del Bambin Gesù è un momento che la Federazione aveva già costruito. La Federazione è sempre molto attenta a questi fatti dove c'è bisogno di presenza. Io già quando ero a Roma avevo avuto la possibilità di andare a condividere qualche momento di felicità con questi bambini, per cui ora che ci debbo tornare sono felice. Visto che poi c'era da fare questo incontro conera giusto riuscire a metterlo a disposizione perché anche lui èuno sempre molto sensibile per queste situazioni riguardanti i bambini che necessitano di aiuto. Se questo momento lo doniamo a ragazzi che sono amici miei ma anche amici suoi penso sia una cosa bella per entrambi. Mi facon lui, potergli ritelefonare perché quando l'ho avuto per me è...