Calcio | Renzi | ' arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me'

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - "Io presidente della? No no, spero solo di vedere un nuovo scudetto dellache prima o poi accadrà e sarà un momento bellissimo per tutta Firenze". Lo dice l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Il fondo Pif interessato? Unadi me -aggiunge-, sono già proprietari del Newcastle e inoltre stanno puntando ad investire nel loro territorio portando grandi giocatori nel campionato saudita. Anzi, penso che se l'Europa non si darà una mossa la Champions da qui a dieci anni rischia di diventare una Serie B. Mondiali ina Saudita? ...

... quando l'estremo difensore ospite ha respinto undi rigore di Guizzo. Vantaggio che non ... Nel maxi recupero, infine, c'è spazio anche per Pietroche certifica la vittoria allo stadio ...

Ultimo'ora: Calcio: Renzi, 'arabi interessati alla Fiorentina Polemica ... La Svolta

Renzi: «Franchi Vincolo assurdo della Sovrintendenza. Servono ... Calcio e Finanza

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - "Io presidente della Fiorentina No no, spero solo di vedere un nuovo scudetto della Fiorentina che prima o poi accadrà e sarà un momento bellissimo per tutta Firenze". L ...Le parole dell’ex Presidente del Consiglio: «Il problema non è avere o non avere un commissario per gli stadi, ma togliere il potere ai sovrintendenti».