Calcio Napoli | Spalletti | “Stimo molto Garcia | ingiusti paragoni col passato”

La sensazione è che entro poche ore si conoscerà il nome del successore di Garcia alla guida del

UFFICIALE – Empoli, brutta tegola per Andreazzoli: Baldanzi salterà il Napoli CalcioNapoli1926.it

COVERCIANO - Luciano Spalletti, c.t. dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista delle due gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina: Quali sono stati i criteri ...Rudy Garcia può già considerarsi un ex tecnico del Napoli: il francese è già in viaggio ... 1994/1995 considerando i punti di distacco accumulati dalla capolista. (Europa Calcio) ...