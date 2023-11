Oltre a Serena, hanno dato vita ad un interessante dibattito sui temi più attuali delitaliano assieme agli studenti, anche il Presidente dell'USSI Veneto Alberto Nuvolari, il Direttore de "Il ...

Silvestri miglior bianconero al Galà del calcio Triveneto < Squadra ... Udinese Calcio

Calcio: Gala del Triveneto 2023, Aldo Serena ospite d’onore La Ragione

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “Galà del Calcio Triveneto” edizione numero 23, ovvero quanto di meglio quell’immaginaria “autostrada del pallone” (come l’aveva ribattezzata l’ex Presidente AIC Sergio C ...Il Social Football Summit è il primo e unico evento B2B di respiro internazionale sulla Football Industry che si tiene in Italia, e rappresenta una importante occasione di condivisione di contenuti in ...