(Di lunedì 13 novembre 2023) L'USha sottoscritto un 'Patto di Collaborazione' per promuovere il. Il responsabile del settore, Mauro Ermini, e la presidente Valeria Pisacchi hanno partecipato alla ...

L'US Affrico ha sottoscritto un 'Patto di Collaborazione' per promuovere il. Il responsabile del settore, Mauro Ermini, e la presidente Valeria Pisacchi hanno partecipato alla cerimonia di sottoscrizione. L'obiettivo è sviluppare le categorie giovanili e ...

Calcio femminile. L'Affrico sogna in grande. Il pallone è sempre più rosa LA NAZIONE

Calcio femminile. Pari dell'Accademia con la Triestina Quotidiano Sportivo

L'US Affrico ha sottoscritto un "Patto di Collaborazione" per promuovere il calcio femminile. Il responsabile del settore, Mauro Ermini, e la presidente Valeria Pisacchi hanno partecipato alla cerimon ...L’Accademia Spal ottiene un punto prezioso sul campo della Triestina lanciando importanti segnali di vita in un momento delicato della stagione. Le alabardate passano in vantaggio al 18’ con Zanetti, ...