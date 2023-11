(Di lunedì 13 novembre 2023) Luciano Spalletti chiama il laziale Manuelper sopperire all'difensiva in Nazionale in vista delle sfide con Macedonia del Nord (il 17 novembre all'Olimpico di Roma) e Ucraina (il 20 ...

Luciano Spalletti chiama il laziale Manuel Lazzari per sopperire all'emergenza difensiva in Nazionale in vista delle sfide con Macedonia del Nord (il 17 novembre all'Olimpico di Roma) e Ucraina (il 20 ...

Calcio: difesa azzurri in emergenza, convocato Lazzari Agenzia ANSA

Calcio | Il Bari delude, la difesa preoccupa Antenna Sud

Luciano Spalletti chiama il laziale Manuel Lazzari per sopperire all'emergenza difensiva in Nazionale in vista delle sfide con Macedonia del Nord (il 17 novembre all'Olimpico di Roma) e Ucraina (il 20 ...Calcio ora per ora Luciano Spalletti ha fatto la storia a Napoli conquistando il terzo scudetto per i partenopei. A distanza di pochi mesi il tecnico toscano è approdato sulla panchina della Nazionale ...