Calcio | Di Lorenzo | ' situazione Napoli non ci vede felici | faremo di tutto per risolverla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Firenze, 13 nov. - (Adnkronos) - "E' unaparticolare che non cidiper, ma non posso dire altro". Così il capitano delGiovanni Di, nel corso della Hall of Fame delitaliano a Coverciano, in merito al delicato momento degli azzurri.