Calcio a 5 | nei posticipi della settima vince il Napoli | mentre Pomezia e Treviso pareggiano

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lagiornatastagione regolareSerie A 2023-2024 è andata ufficialmente in archivio, in maniera totale. Due, in questa domenica 12 novembre, erano in fatti le partite in agenda. Ecco come sono andate. Il primo match ha visto Fortitudoe Cameregalare spettacolo, in un match finito 5-5, pieno di gol, emozioni e continui ribaltamenti di fronte e risultati, caratterizzato dalle zampate di Turk (autore complessivamente di una tripletta) e Miguel Angelo (una doppietta per lui, con gol definitivo all’ultimo secondo). Nell’altra sfida in programma invece ilha espugnato 2-4 il campo del Sala Consilina. Per i partenopei decisive sono state le doppiette di Salas, in apertura e chiusura, e De Simone, nel mezzogara. Prossima ...