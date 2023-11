(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel corso dell'editoriale per TuttoMercatoWeb, Lucaha parlato dele del tecnico rossonero, Stefano

Dedica un paragrafo anche alLucanel suo editoriale per Tmw. Questi i passaggi principali

Calamai: “Il Milan è arrivato alla fine del ciclo di Pioli, sul mercato…” Pianeta Milan

Calamai: "Il Milan avrebbe bisogno dell'Ibra goleador" Milan News

Luca Calamai, giornalista, ha dato i voti a questa giornata di Serie A nella sua rubrica di TMW Radio "Penna e Calamai". Questo il suo commento sulla Juventus: "La bella ...In attesa che Zlatan Ibrahimovic, dunque, torni al Milan per dare una mano (da capire come e fino a che punto) l'unico, dunque che ora può e deve dare una sterzata alla stagione è… Leggi ...