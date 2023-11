Cagliariamania | con la Juventus a tratti “agnellini” Tutto sommato i rossoblù hanno giocato ma forse bisognava osare di più

(Di lunedì 13 novembre 2023) Che sarebbe stata una partita difficile già lo si sapeva in partenza, ma nonostante ciò la sfida contro lalascia un...

Che sarebbe stata una partita difficile già lo si sapeva in partenza, ma nonostante ciò la sfida contro la Juventus lascia un po’ di amaro in bocca. Il Cagliari di Ranieri ci prova ma come affermato d ...