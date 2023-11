Cagliari | attivisti Ultima Generazione bloccano strada nel centro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Prima protesta diin Sardegna. Glistanno bloccando la principaledi, via Roma lato porto, fermando tutto il traffico delcittadino (nella foto, la protesta invece di Bologna). Cinque giovani hanno srotolato due striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile" e si sono distesi a terra. Momenti di tensione con gli automobilisti. Sul posto è intervenuta la polizia.

...qualche giorno per conoscere la decisione dei giudici del Tribunale di sorveglianza diin ... per il suo avvocato e i tantie compaesani che stanno sostenendo la sua battaglia si ...

Clima, attivisti di Ultima Generazione bloccano strada a Cagliari TGCOM

Cagliari, clamorosa protesta degli attivisti del clima: via Roma paralizzata e autisti furiosi L'Unione Sarda.it

CAGLIARI. Traffico bloccato in questi minuti in via Roma dove un gruppo di attivisti contro l'emergenza climatica e l'utilizzo di fonti di energia fossile ha fermato le auto sistemandosi in mezzo alla ...Prima protesta di Ultima generazione in Sardegna. Gli attivisti stanno bloccando la principale strada di Cagliari, via Roma lato porto, fermando tutto il traffico del centro cittadino. (ANSA) ...