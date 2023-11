BYD fa sul serio | Seal e Dolphin sorprendono per qualità e feeling di guida

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con il lancio di, BYD completa la sua gamma di vetture elettriche per il mercato italiano, con un’offerta davvero molto interessante e competitiva per contenuti e rapporto/prezzo. ...

Grande e hi - tech, spinge la Volkswagen a sfidareterreno delle berline a batteria di taglia medio - grande Tesla, altri marchi tedeschi, quelli ... dellaSeal, della Bmw i4, della Hyundai ...

BYD fa sul serio: Seal e Dolphin sorprendono per qualità e feeling di ... DMove.it

Byd Seal e Dolphin: la prova su strada: come vanno e come sono fatte le auto elettriche cinesi che ... Il Sole 24 ORE

Con il lancio di Seal e Dolphin, BYD completa la sua gamma di vetture elettriche per il mercato italiano, con un’offerta davvero molto interessante e competitiva per contenuti e rapporto qualità/prezz ...Il nostro test drive della BYD Seal con recensione: auto elettrica potente e comoda, ideale per l'extraurbano con ADAS utili in città.