(Di lunedì 13 novembre 2023) "Io non ho un, ho finito la miada persona molto felice e soddisfatta per quello che ho ottenuto e condiviso con i miei compagni, soprattutto con i dirigenti e le società". Lo ha ...

"Ioho un rimpianto, ho finito la mia carriera da persona molto felice e soddisfatta per quello che ... Lo ha detto il capodelegazione della Nazionale, Gigi, intervenendo alla cerimonia della ...

Buffon, non ho un rimpianto nella mia carriera Agenzia ANSA

Buffon: la carriera senza rimpianti del leggendario portiere italiano Tendenzediviaggio

COVERCIANO (FIRENZE), 13 NOV – “Io non ho un rimpianto, ho finito la mia carriera da ... Lo ha detto il capodelegazione della Nazionale, Gigi Buffon, intervenendo alla cerimonia della Hall of fame in ...Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juventus, ha detto la sua ad evento, parlando anche del mancato Pallone d'Oro.