Bufera sull' accordo per l' amnistia ai separatisti | 100mila in piazza contro Sanchez

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Parlamento spagnolo voterà giovedì per confermare il nuovo governo del primo ministro Pedro, che si è assicurato il sostegno dei partiticatalani. I dibattiti parlamentari inizieranno mercoledì alle 11.00, con il voto di fiducia previsto giovedì, ha dichiarato la presidente della Camera Francina Armengol. In cambio dei voti deicatalani,ha accettato unaversaper le persone coinvolte nel fallito tentativo di secessione del 2017. Intanto continuano le manifestazioni nei capoluoghi di tutte le province del Paese. Si sono uniti anche Vox e il piccolo partito centrista Ciudadanos (Cittadini), di orientamento liberale. Oltre centomila persone hanno manifestato ieri in Spagnala prevista ...

...chiamato per ribadire come Israele abbia il diritto di difendersi ma anche per un chiarimento'... il presidente israeliano Isaac Herzog è di nuovo al centro di unamediatica in rete per il ...

Bufera in Spagna su Lewandowski: "Tratta male un ragazzino, è un maleducato" Corriere dello Sport

Siracusa | Bufera sull'assessore Granata per alcune sue ... www.webmarte.tv

Polemiche dopo Barcellona-Alaves con il polacco al centro delle critiche per quanto successo con il sedicenne Yamal ...All'evento, organizzato dall'assessore alla Cultura, Granata ha preso parte l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Condanna del senatore Nicita.