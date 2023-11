Bruciato | un cane Mammucari-Caprarica | dietro le quinte finisce malissimo | Lo hanno portato via

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Anche il ballo, talvolta, può diventare violento e non in qualche tribù esotica o in combattimenti clandestini, bensì in uno studio televisivo. Tutto è successo a Ballando con le Stelle”, show danzerino di successo di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. È stata sfiorata addirittura la rissa, come riporta il sito DavideMaggio.it, tra due concorrenti dell'attuale edizioni. Due uomini che più lontano non potrebbero esser stati ed essere tutt'ora, cioè Teoe Antonio. I due sono quasi arrivati alle mani nella “Sala delle Stelle”, dopo la performance del comico romano dell'ultima puntata. Entrambi i galli sono stati divisi dagli altri concorrenti prima che la situazione degenerasse in un pollaio. Sempre secondo quel che riporta l'esperto di tv, Davide Maggio,sarebbe addirittura stato cacciato ...