Bravo Savings Network continua la traiettoria di crescita con l’acquisizione di CheBuoni S.r.l. Adnkronos

La digital company WeBravo (Xenon Private Equity) si compra lo ... BeBeez

L’operazione appena conclusa finalizza l’acquisizione al 100% di CheBuoni S.r.l., operatore primario nel campo della generazione di lead online Firenze, 13 novembre 2022 – Bravo Savings Network, ...The BBC Escape to the Country and Channel 4 A Place in the Sun star says six months later he is still here – he says he is going to make 50 too.