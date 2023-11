Brando bacia Beatriz a UeD e poi la umilia | De Filippi senza parole | taglia tutto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 novembre 2023)Ephrikian è finalmente tornato a Uomini e Donne, dopo essere sparito per un po’ di puntate. Il ragazzo ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici,e Raffaella, e con entrambe ci sono stati dei baci. Le due ragazze, naturalmente, in studio di sono arrabbiate con lui, ma ad un certo punto è accaduto un fatto un po’ insolito. Vediamo cosa è successo.prende in girodopo averlata a UeD: la reazione di Maria DeNella puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato un blocco molto esilarante dedicato aEphrikian. Il tronista è uscito sia con Raffaella sia cone le hate entrambe. Le ragazze sono rimaste piuttosto deluse, al punto da scontrarsi duramente a centro studio. ...