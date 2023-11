Boxe | Lenzi | Prisciandaro | Ayarie e Bortone avanzano agli Europei Under 22 Tre azzurri eliminati

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) A Budva (Montenegro) proseguono gli22 di. Nella giornata odierna settesono saliti sul ring per disputare i propri ottavi di finale e il bilancio conclusivo è stato di 3 vittorie e 3 sconfitte. Diegoha surclassato il greco Stylianos Roulias con un secco 5-0 tra i pesi supermassimi (+92 kg) e si è così garantito la sfida contro il tedesco Putilov. Erikaha regolato l’ungherese Lilla Szeleczki per 4-1 e e tra un paio di giorni incrocerà i guantoni con la temibile russa Bezel per un posto sul podio nella categoria fino a 48 kg. Tra i pesi mosca leggeri (50 kg), Lucia Elen Ayari doma la spagnola Iratxe Vals Del Valle con un perentorio 5-0 e si regala il testa a testa con la turca Demikirk per entrare in semifinale. Vincenzo ...