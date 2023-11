Borse europee chiudono sui massimi Milano +1 | 5% la migliore con il rally di Mps

(Di lunedì 13 novembre 2023) Già alta l'attesa per i dati sull'inflazione americana e per la "pagella" di Moody's sull'Italia. Gas naturale in rialzo, così come il greggio dopo la revisione verso l'alto delle stime dell'Opec sulla domanda. Spread in lieve calo

Le Borse europee hanno chiuso la seduta in rialzo: Francoforte +0,73%, Parigi +0,60%, Londra (fuori dall'eurozona) +0,89%. Le Borse europee hanno chiuso la seduta in positivo: Francoforte ha ...Seduta in rialzo per le borse europee, in particolare per Piazza Affari la migliore del Vecchio Continente, sale dell'1,48% grazie ai titoli bancari. Londra +0,89%, Parigi +0,73%, Francoforte +0,60%.