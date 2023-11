Borrell | serve una pausa immediata a Gaza L’esponente Ue il 16 nella Striscia per la pace

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera e di Sicurezza, Josep, ha annunciato oggi che effettuerà una visita di solidarietà in Israele il 16 novembre, seguita da un possibile viaggiodi. L'obiettivo principale di questa missione è affrontare la crisi in corso e promuovere la ricerca di soluzioni definitive per il conflitto tra Israele e Palestina. Secondo quanto riportato dal portale di notizie israeliano Ynet, durante la visita,prevede di incontrare le famiglie degli ostaggi detenuti dal gruppo palestinese Hamas, il presidente israeliano Isaac Herzog e il ministro degli Esteri Eli Cohen. L'incontro con le famiglie degli ostaggi rappresenta un passo importante per comprendere meglio la complessità umana dietro al conflitto.Nel frattempo, a ...