Borrell | ' Non solo ricostruire Gaza ma costruire uno stato palestinese'

... ha dichiarato il capo diplomatico dell'UE Josepin vista dell'incontro. 'Alcuni Paesihanno un bilancio brillante per quanto riguarda l'allineamento con la nostra politica estera e le ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Manca il carburante: ospedali e azioni umanitarie a rischio a ... Il Sole 24 ORE

Metà degli ospedali di Gaza non sono più operativi. Israele annuncia una pausa umanitaria a Rafah il Fatto Nisseno

Se il valico di Rafah “non è sufficiente, bisogna aumentare le capacità di transito”, le soluzioni sono due: “O più punti terrestri o l’iniziativa cipriota per un corridoio marittimo“, ha spiegato ...La terza linea è aumentare la capacità che, ovviamente, è nel medio termine, non per la fine del mese o la fine dell’anno», ha spiegato Borrell. «Continuiamo ad avere quest'obiettivo, magari non lo ...