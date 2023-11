Boom di ascolti per “Che tempo che fa” | l’intervento epico di Beppe Grillo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 novembre 2023) News Tv.è tornato in televisione, dopo 10 anni dalla sua ultima apparizione, e ha scelto di farlo a Cheche fa.da record nella puntata di ieri, domenica 12 novembre 2023, per il seguitissimo programma di Fabio Fazio in onda sul Nove. Dopo un decennio dalla nascita del Movimento 5 Stelle,ha fatto una sorta di resa dei conti personale, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue. Il comico ha parlato del governo attuale capitanato da Giorgia Meloni ma anche dei leader del M5S. La rabbia ancora c’è ma è una “rabbia buona” che “è necessaria per l’anima”.è sempre lo stesso e parla al pubblico come se fosse in un comizio, infatti non riesce a stare seduto nella poltrona per gli ospiti perché troppo preso da quello che dice. “Ho peggiorato ...