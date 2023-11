Booking com versa 94 milioni di euro al fisco | la società per anni non aveva presentato la dichiarazione a fini Iva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) La.com, con sede in Olanda, ha corrisposto all’erario 94di, attraverso una procedura di adesione con l’Agenzia delle Entrate, chiudendo un contenzioso tributario in corso per mancata presentazione delle dichiarazioni aiIva. Laha così evitato il sequestro. L’evasione era stata scoperta dalla guardia di finanza di Chiavari, coordinata dalla procura di Genova. L’indagine della Procura di Genova si è sviluppata anche grazie alla documentazione fornita dall’autorità giudiziaria olandese, dopo una riunione di coordinamento a ottobre 2022 nella sede dijust. “In.com ci impegniamo a operare nel rispetto delle leggi in tutti i Paesi in cui siamo presenti. Ciò include la nostra diligenza nel pagamento di ...