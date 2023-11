Bonus Tari 2023 | a chi è rivolto | requisiti e come funziona

(Di lunedì 13 novembre 2023): visti gli aumenti sono in programma degli sconti sulla tassa della spazzatura. Dopo le proteste di molte associazioni di categorie, ecco a chi èil contributo.: a chi èContinuano ad essere annunciati sempre nuovi. Questa volta tocca alla, la tassa della spazzatura. Il contributo economico èal nucleo familiari che ha un Isee che non supera gli 8.265 euro. In molte città d’Italia, la tassa ha fatto registrare una maggiorazione importante. Tra le città meno costose ci sono invece Belluno, con 169 euro l’anno a famiglia, e Novara con 174 euro. Mentre i Comuni più costosi sono Pisa con 519 euro medi l’anno a famiglia. Seguono Brindisi, ...

La decisione di confermare il, mantenendolo anche per il 2023, era stata approvata lo scorso maggio dal Consiglio comunale insieme alla manovra che confermava le tariffe, invariate dal ...

Bonus Tari 2023: tante le polemiche per gli aumenti in molte città e Regioni. Scatta lo sconto ma non per tutti.Da inizio novembre è attiva la procedura telematica per richiedere il Bonus Tari giovani e il Bonus Tari famiglie. Vediamo i requisiti, le condizioni e la scadenza per presentare domanda.