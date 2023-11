Bonus part-time 550 euro | come richiederlo entro il 15 dicembre

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al via lunedì 13 novembre le domande per richiedere il550. Le istruzioni per l’invio istanze sono arrivate dall’Inps, che ha ufficialmente riaperto i termini per i lavoratori inciclico con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese continuativo. La domanda può essere inoltrata sia in riferimento all’anno 2023 sia al 2022. Ricordiamo che il Decreto Aiuti dello scorso anno aveva riconosciuto un’indennità una tantum di 550a beneficio dei lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico. La deadline per le istanze è fissata al 152023, ma non tutti i dipendenti in ...

Bonus per i lavoratori part time - arrivano 550 euro : scadenza e come fare domanda

L’agevolazione è stata rinnovata anche per il 2023 - ma questa volta prevede il riconoscimento del bonus per tutte le tipologie di contratto part time - non solo per quello ciclico verticale come nel 2022

Part time ciclico - al via le domande per il bonus 550 euro : ecco come funziona

Bonus per i lavoratori part - time 550 euro : come richiederlo dal 13 novembre

Come, per chi e di quanto aumenta lo stipendio di dicembre più della media con nuova tredicesimastatali a dicembre per aumentare gli stipenditime 550 euro a chi spetta per aumento ...

Part time ciclico, al via le domande per il bonus 550 euro: ecco come funziona Il Sole 24 ORE

Bonus part-time 550 euro: come richiederlo da oggi 13/11 LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Dallo scorso 13 novembre al 15 dicembre 2023 potrà essere presentata all’Inps la domanda di bonus per i lavoratori in part time verticale con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese contin ...Il bonus ha lo scopo di sostenere le persone che lavorano in Azienda e aiutarle a fronteggiare l’impatto del continuo innalzamento del costo della vita ...