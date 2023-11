Bonus part-time 550 euro | come richiederlo da oggi 13 novembre

(Di lunedì 13 novembre 2023) Al via13le domande per richiedere il550. Le istruzioni per l’invio istanze sono arrivate dall’Inps, che ha ufficialmente riaperto i termini per i lavoratori inverticale con sospensione ciclica dell’attività di almeno un mese continuativo. La domanda può essere inoltrata sia in riferimento all’anno 2023 sia al 2022. Ricordiamo che il Decreto Aiuti dello scorso anno aveva riconosciuto un’indennità una tantum di 550a beneficio dei lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico. La deadline per le istanze è fissata al 15 dicembre 2023, ma non tutti i ...

... non solo per quello ciclico verticale come nel 2022 di Simona Sirianni B uone notizie per i lavoratoritime: ilda 550 euro per il sostegno ai dipendenti di aziende private con un ...

Bonus per i lavoratori part time, arrivano 550 euro: scadenza e come fare domanda ilmessaggero.it

Bonus part time non solo verticale: riaperti i termini per le domande Fiscoetasse

Finirà a fine 2023 la possibilità di usufruire del bonus per l’acquisto di case green: solo per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione del 50 per ...Da lunedì 13 novembre è possibile presentare richiesta per il bonus da 550 euro: ecco per quali lavoratori e come fare domanda.