Boninsegna | «Nato interista Quando fui ceduto alla Juventus…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Robertocompie oggi 80 anni e commenta la corsa tra Juventus ed Inter in campio. L’ex attaccante rilascia un’intervista per Tuttosport dopo il successo nerazzurro col Frosinone. CAMPIO– Robertocommenta: «In questo momento Inter e Juventus sono le due squadre migliori del campioe meritano la posizione che hanno ottenuto. È una partita bellissima, la classica. Logicamente spero che l’Inter vinca, anche se per me dopo i nerazzurri ci sono i bianconeri. Se una delle due dovesse prevalere sull’altra staccherebbe le altre rivali in classifica, il Milan fa fatica e ha pareggiato l’ultima a Lecce. La coppia d’attacco nerazzurra? Lautaro fa la 2ª punta, Thuram la 1ª punta. È una bella coppia, si compensano bene. Assolutamente no. Però non so perché sia andato via Lukaku ...