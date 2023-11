BJK Cup | Tathiana Garbin | “Questa squadra è come una famiglia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’Italia è andata ad un passo dall’impresa. Nella Billie Jean King Cup le Azzurre si sono arrese solamente in finale contro un Canada che si è dimostrato essere più forte e capace di chiudere la pratica con i primi due incontri sul 2-0. Resta però la grande prestazione messa in mostra dalle Azzurre lungo tutto il torneo e un notevole bagaglio di esperienza portato a casa. Al termine degli incontri la capitanasi è comunque detta più che soddisfatta della prestazione delle tenniste azzurre e ha commentato in questo modo. BJK Cup,: “Settimana emozionante” Crediti Foto: Tullio Puglia/FITP – FacebookQueste alcune delle parole della capitana in conferenza riprese da SuperTennis: “E’ stata una settimana molto emozionante: è stato davvero bello qui a Siviglia. La nostra è una ...