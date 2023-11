Biscotti al cioccolato con granella di nocciole | ricetta veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ialsono un must a casa mia: i miei bimbi ne vanno matti e li richiedono a gran voce. Che sia per merenda, per colazione o dopo un pasto, per loro rappresentano una coccola alla loro golosità. Certo, in commercio, possiamo trovarne per ogni gusto, ma se li prepariamo noi con le nostre mani, siamo certe di quello che consumiamo e di quello che offriamo ai più piccoli, soprattutto. Questa, poi, a base di soli ingredienti sani e genuini, oltre a non contenere coloranti e conservanti come può succedere nel caso di prodotti confezionati, è facilissima e velocissima. In meno di mezz’ora, sforneremo dei dolcetti invitanti che vedremo sparire alla velocità della luce. Si impastano in dieci minuti appena, cuociono in altrettanto tempo e l’operazione più complessa, si fa per dire, consiste nel formare le palline ...