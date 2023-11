Bimbo con autismo rimane un altro anno alla scuola dell’infanzia La battaglia vinta dai genitori al Tar Abruzzo 

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Unautistico, con problemi di apprendimento o comunque integrazione con i compagni, potràre per unin piùmaterna. Ivinto, rivolgendosi al Tar Abruzzo e rinviando di unl’arrivo del piccoloelementare. Dello stesso parere le insegnanti tranne la direttrice, che voleva farlo iscrivere a tutti i costiPrimaria. La sentenza suldi sei anni residente in un comune dell’hinterland pescarese è destinata a far. A corredo della decisioni dei giudici, per il benessere del bambino, il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (G.L.O.) e il ...