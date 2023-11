Biliardo | Italia padrona ai Mondiali! Daniela Romiti e la squadra maschile trionfano con i 5 birilli

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023)si è laureata Campionessa del Mondo di stecca 5, trionfando nella prima rassegna iridata diriservata al settore femminile. L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio battendo Maria Cristina Pulcini in finale con il punteggio di 3-1, completando il Grande Slam dopo aver già conquistato la medaglia d’oro agli Europei e nel campionato nazionale. Per Pulcini è arrivato l’argento dopo il bronzo in campo continentale. La festana ad Hal in Tirol (Austria) è stata completata da Lucia Biondolillo, salita sul terzo gradino del podio insieme alla danese Charlotte Koefoed. In precedenza lacomposta da Michelangelo Aniello, Andrea Quarta, Paolo Marcolin, Matteo Gualemi e Achille Mignolo si era imposta battendo ...