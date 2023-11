Bianca Pitzorno | “I miei libri banditi nelle scuole | mi hanno detto che educavo alla pedofilia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Mi sono innamorata quest’estate. Pazzamente. Ha novantuno anni. Dieci più di me”. Lo ha raccontatoin un’intervista al Corriere della Sera, in cui la celebre scrittrice per bambini ha parlato del suo nuovo libro “A chi smeraldi e a chi rane” (Bompiani), in cui “racconto la mia vita tramite ianimali”. A partire dalle sue tartarughe: “Tra la prima, datata 1946, e l’ultima, del 2019, è cambiata tutta la società italiana”. Per la scrittrice gli animali “sono un tema di attualità”. “Io ammiro Greta Thunberg. Questi ragazzi sono spaventati. Da due secoli il pianeta viene massacrato: nessuno vuole rinunciare a niente”, ha. Riguardo la sua nuova fiamma,ha ammesso scherzosamente di non averci mai parlato. “Abbiamo ricevuto insieme l’onorificenza di Custos Civitatis a ...