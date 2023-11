Bertazzoni | La tecnologia che contamina il design per creare sicurezza e bellezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) - Guastalla Reggio Emilia 13 novembre 2023 - Anche ilè innovazione: per ricerca dei materiali, finiture, scelta dei colori e processi di creazione. Lo sa beneSpa che, dal suo quartier generale di Guastalla, registra i trend del settore, negli ambienti della cucina. A guidare le finiture per le cucine didiè il color carbonio, ovvero quel nero opaco, tanto caro alle auto di lusso, sempre della Motor Valley. Tanto da strappare quasi il primato, per tipologia di scelta della finitura, il classico Inox, i colori sgargianti, come il rosso lucido. Tipico, quest'ultimo, della cucine marchiate. In numeri: le finiture color carbonio, zinco, rame, e nero raggiungono oltre il 50 per cento del fatturato, e quindi si candidano fra le principali scelte ...