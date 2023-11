(Di lunedì 13 novembre 2023), questa è la dimostrazione che il campione romano hala: èto tutto da così a così. Si dice che Matteosia molto più maturo dei suoi coetanei. Che abbia iniziato a ragionare e a comportarsi da adulto prima del tempo. Non dobbiamo dimenticare però che ha solamente 27 anni e che alla sua età c’è ancora tanto da imparare. E altrettanto da capire. InstagramLo dimostra il fatto che sia moltoto sotto un certo punto di vista, a dimostrazione dila, se così la si può definire, gli sia effettivamente servita. Ma riavvolgiamo per un attimo il nastro, prima di capire a cosa ci riferiamo e in che modo, appunto, il nostro martello siato. Ricorderete ...

Proprioera stato, nel 2021, per Jannik Sinner , che era poi subentrato all'infortunato Matteo. Non vorrà certamente sfigurare, il danese, al suo primo vero appuntamento da aspirante ...

Berrettini a sorpresa, ecco dove è andato senza Melissa Satta Corriere dello Sport

Berrettini, come si cambia per non soffrire: ha imparato la lezione Il Veggente

Melissa Satta Matteo Berrettini, la coppia ha deciso di trascorrere 24 ore super romantiche sulla neve, un momento dedicato solo ...Torino diventa, di nuovo, per il terzo anno di fila, la casa del tennis a livello mondiale: da oggi al 19 novembre, nella città piemontese, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, si giocano le ...