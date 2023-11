Bergonzi si contraddice | «Rigorino Thuram | ma manca un giallo!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)dopo il match disputatosi a San Siro tra Inter e Frosinone. Il suo commento in relazione all’episodio da rigore su. MOVIOLA ? Maurocosì ha parlato alla Domenica Sportiva su Rai Due: «Secondo me è uncolpisce il piede di Monterisi, non è rigore. Poi si è dimenticato di ammonire il difensore». Questo il suo commento sul fallo da rigore di Monterisi sull’attaccante francese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati