Bergomi | «Dimarco? Sul gol saltato dalla sedia! Inter consapevole»

Prosegue poi: "Mi aspetto di vedere l'Italia con un'idea, 4 - 3 - 3 e costruzione a tre. Libereranno, Raspadori che viene dentro e Gnonto che resta largo, oltre alla rotazione dei ...

Bergomi: “L’Inter rispetta l’avversario, è la sua forza. Il gol di Dimarco…” fcinter1908

Bergomi, paragone illustre: “Dimarco Ricorda Roberto Carlos…” ItaSportPress

"Seconda stella". Queste sono le due parole che Steven Zhang, in maniera quasi ossessiva, continua a pronunciare un giorno sì e l'altro pure al telefono in collegamento ..."Seconda stella". Queste sono le due parole che Steven Zhang, in maniera quasi ossessiva, continua a pronunciare un giorno sì e l'altro pure al telefono in collegamento ...