Beppe Grillo | Come politico ho fallito e peggiorato il paese

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un foyme in piena.al solito si prende svena e riflettori nella sua comparsata tb da Fabio Fazio. "Sono qui per capire se sono il peggiore - dice rivolto alla platea - se hoquesto, non è una battuta. Dopo l'ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo quindi sono il peggiore". E va proprio alla sua creatura, il Movimento, il primo pensiero: "Ho una confusione totale", dice "non posso condurre e portare a buon fine un movimento, non sono in grado". E a Fazio che gli fa da spalla e gli fa notare il perchè non se ne fosse accorto prima, replica: "Ma c'era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa". E non manca un piccolo ...