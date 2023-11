(Di lunedì 13 novembre 2023) "Hoine non si". Parole e pensieri di, il quale dopo quasi dieci anni di assenza è tornato in tivù, ospite di Fabio Fazio a CheChe Fa, sul Nove. La sua è stata una intervista show: mai seduto,ha toccato numeros

Roma, 13 nov. Bentornato, ha detto Fabio Fazio accogliendoa Che Tempo Che Fa sul Nove, al suo ritorno sul piccolo schermo per la prima volta dopo 10 anni quando in campagna elettorale per i Cinque Stelle partecipo' a Porta a Porta da Bruno Vespa ...

Beppe Grillo e quella vergogna nel nome di Ciro La Stampa

Beppe Grillo è tornato in televisione come ospite a Che Tempo Che Fa sul NOVE, il programma condotto da Fabio Fazio. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, si è lasciato andare ad una serie di ...Dopo quasi 10 anni di assenza, Beppe Grillo è tornato in televisione e per farlo ha scelto il salotto di Fabio Fazio. A Che tempo che fa, il programma che va in onda su canale Nove e che alterna ...