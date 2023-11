Benevento città miracolata | ma ancora per poco | “Un agguato mortale da malavita”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La giovane Annarita del Rione Libertà è sopravvissuta ad unche doveva essere. Come nei peggiori scenari dellaorganizzata è stata avvicinata da un motociclista coperto da casco integrale e sparata alla testa, in pieno giorno e platealmente, in una zona popolosa del Rione. Le caratteristiche di questonon devono farci dormire la notte. La ragazza se l’è scampata e sembra un miracolo, ma oltre lei tutta laè gravemente ferita da sabato mattina. Le voci che si inseguono parlano di gelosia e di un regolamento di conti che non si capisce bene se essere di natura patrimoniale o sentimentale. C’è anche chi pensa che la donna “se la sia cercata”, come sempre avviene quando girano voci di sfida al femminile. Le indagini sono ...