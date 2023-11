Bella Hadid supporta la Palestina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023)e i suoi post, dichiarazioni, pubblicazioni in cuisenza se e senza ma il diritto dellaad esistere. Ci vorrebbe un’eternità per ricordare ogni volta che la top model palestinese-olandese,, ha parlato per la patria di suo padre: la. tra lei e la sorella Gigi,soprattutto non ha mai evitato di parlare di questa causa che le sta a cuore. Si era esposta anche sulla guerra in Ucraina o di Black Lives Matter: ha usato la sua piattaforma per far luce sulle atrocità e le tragedie di diverse comunità svantaggiate devono affrontare. Ma la causa che sembra essere la più cara al suo cuore sono i diritti umani dei palestinesi. Ecco sul suo profilo si vede come, in un clima di tensione online (con forte ...