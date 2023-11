Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni | i suoi vestiti e… l’anello

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’amore diednon conosce confini: dalle nevi delle Alpi alle spiagge assolate delle Maldive (dove due anni fa era stata con Antonino Spinalbese). Dopo aver trascorso qualche giorno in montagna, la coppia è volata in direzione delle isole dell’Oceano Indiano: da lì lei posta scatti romantici e mozzafiato. La showgirl è bellissima e seducente come sempre, e approfitta delladi coppia per sfoggiare abitini maliziosi e accessori di lusso. Ma mostra anche un anello che profuma di fiori d’arancio. La storia d’amore diededsi ...