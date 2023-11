Belen e l’anello di diamanti | si sposa?

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 13 novembre 2023)Rodriguez si? Da un post su Instgram sembrerrebbe di sì. La showgirl, che è andata in vacanza alle Maldive, ha condiviso una foto della sua mano con un anello diaccompagnata da una sola parola ‘Sì’. E’ bastato questo per far scatenare i followers.ed Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano, stanno insieme ufficialmente da agosto. Dopo settimane di silenzi che avevano fatto preoccupare i suoi fan, da qualche tempo la showgirl si mostra nuovamente molto attiva sui social. “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo”, ha scritto in un post alla fine di ottobre per mettere fine alla sua lontananza dai social. L'articolo proviene da Fatti ...