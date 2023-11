Bce | De Guindos | tassi restrittivi tutto il tempo che servirà

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. (askanews) – Alla Bce “ci assicureremo che i nostridi riferimento vengano fissati a livelli sufficientementeperilnecessario”, in modo da garantire un ritorno dell’inflazione ai livelli obiettivo. Lo ha affermato il vicepresidente dell’istituzione monetaria, Luis denel suo intervento alla Euro Finance Week a Francoforte. Il banchiere centrale ha ribadito che l’inflazione media dell’area euro è “calata marcatamente ma continuiamo ad attenderci che resti troppo alta per troppo a lungo, e le pressioni sui prezzi interni restano forti”. Data l’elevata incertezza, “le nostre decisioni future continueranno essere basate sui dati e stabilite volta per volta”. Deha ricordato che al Consiglio direttivo di dicembre verranno ...